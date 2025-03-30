Bodrum'da fırtına uyarısı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bodrum'da fırtına uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan uyarıda, Bodrum-Kaş arasında Salı günün kadar fırtına uyarısı yapıldı.

Yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Bodrum - Kaş arasında rüzgarın, yarın (31.03.2025 Pazartesi) öğle saatlerinden sonra doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, Salı (01.04.2025) günü sabah saatlerinde yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.

Fırtınanın, Salı (01.04.2025) günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Başta balıkçılarımız ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Son Haberler
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var
Bakan Güler, Mehmetçikle bayramlaştı
Bakan Güler, Mehmetçikle bayramlaştı
Emekliler bayram yapamıyor... "Torunların yanına gidecek para yok"
Emekliler bayram yapamıyor... "Torunların yanına gidecek para yok"
16 yaşındaki Ayşegül nerede? Çanakkale’de okula diye evden çıktı bir daha geri dönmedi
16 yaşındaki Ayşegül nerede? 3 gündür haber yok...
Bodrum'da fırtına uyarısı
Bodrum'da fırtına uyarısı