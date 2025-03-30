Bodrum'da fırtına uyarısı

Yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Bodrum - Kaş arasında rüzgarın, yarın (31.03.2025 Pazartesi) öğle saatlerinden sonra doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, Salı (01.04.2025) günü sabah saatlerinde yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.

Fırtınanın, Salı (01.04.2025) günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Başta balıkçılarımız ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.