Bodrum'da İngiliz uyruklu kadın karavanda çıkan yangında öldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde karavanda çıkan yangında İngiliz uyruklu kadın hayatını kaybetti.

Bodrum'da İngiliz uyruklu kadın karavanda çıkan yangında öldü

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Gürece Mahallesi'nde bulunan karavanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, karavanın tamamını saran alevlere müdahale etti.

Yangın, ekiplerce güçlükle kontrol atlına alınarak söndürüldü.

Elektrikli ısıtıcıdan çıktığı belirlenen yangında, karavandaki bir kişi son anda dışarıya çıkarak kurtulurken, İngiliz uyruklu Hayley Louise Pearce (55) hayatını kaybetti.

Pearce'nin cenazesi yapılan incelemelerin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Öne Çıkanlar
Lale Orta'yı hüngür hüngür kimler ağlattı. Şerafettin Tilki TFF'deki Yeniçeri ayaklanmasını ortaya çıkardı
Lale Orta'yı hüngür hüngür kimler ağlattı. Şerafettin Tilki TFF'deki Yeniçeri ayaklanmasını ortaya çıkardı
Valerien Ismael ancak köy takımında iş bulabildi
Valerien Ismael ancak köy takımında iş bulabildi
Erdoğan'ın mitinginden dağıtılan Türk bayrakları yere atıldı. Yerlilik ve millilik nutuklarından sonraki rezalet
Erdoğan'ın mitinginden dağıtılan Türk bayrakları yere atıldı. Yerlilik ve millilik nutuklarından sonraki rezalet
Yargıtay'a HÜDA PAR kapatılsın başvurusu. Başvuruda Hizbullah'ın terör örgütü ile bağı anlatıldı
Yargıtay'a HÜDA PAR kapatılsın başvurusu. Başvuruda Hizbullah'ın terör örgütü ile bağı anlatıldı
Sinan Oğan: Süleyman Soylu bize dönük provokatif eylemlerin bizzat planlayıcısıdır
Sinan Oğan: Süleyman Soylu bize dönük provokatif eylemlerin bizzat planlayıcısıdır
Fenerbahçe'de Ali Koç'a karşı ilk başkan adayı ortaya çıktı
Fenerbahçe'de Ali Koç'a karşı ilk başkan adayı ortaya çıktı
Son Haberler
KİPTAŞ’ı kara geçiren müdür Ali Kurt evinizi nasıl yenileyeceğinizi açıkladı. AKP’yi kıskandıracak açıklama Siyaset
KİPTAŞ’ı kara geçiren müdür Ali Kurt evinizi nasıl yenileyeceğinizi açıkladı. AKP’yi kıskandıracak açıklama
Muharrem İnce'ye ait olduğu iddia edilen paylaşımlara soruşturma başlatıldı Güncel
Muharrem İnce'ye ait olduğu iddia edilen paylaşımlara soruşturma başlatıldı
Uzmanı bahar yorgunluğunun en fazla görüldüğü yeri açıkladı Sağlık
Uzmanı bahar yorgunluğunun en fazla görüldüğü yeri açıkladı
Bjelica, Ivan Sunjic ile Mihail Zaper'i de istiyor Spor
Bjelica, Ivan Sunjic ile Mihail Zaper'i de istiyor
Atı alan Üsküdar’ı geçtikten sonra Sağlık Bakanı Kızılay Başkanı Kınık’a istifa çağrısı yaptı Güncel
Atı alan Üsküdar’ı geçtikten sonra Sağlık Bakanı Kızılay Başkanı Kınık’a istifa çağrısı yaptı
Kılıçdaroğlu canlı yayında açıklıyor Siyaset
Kılıçdaroğlu canlı yayında açıklıyor
RTÜK'ten seçim öncesi "yayın yasakları" açıklaması Güncel
RTÜK'ten seçim öncesi "yayın yasakları" açıklaması