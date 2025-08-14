Bodrum’da patlayan boru esnafı vurdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde su isale hattında meydana gelen patlama sonucu bir işyeri ile deposu sular altında kaldı. İş yerinde bulunan çok sayıda ürün zarar gördü.

Olay, Kumbahçe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde öğle saatlerinde yaşandı. Henüz belirlenemeyen nedenle patlayan ana su isale hattından fışkıran su, caddeyi adeta dereye çevirdi. Patlamanın etkisiyle bölgede bulunan bir işyerinin depo kısmı kısa sürede suyla doldu. Depoda bulunan gıda ve çeşitli ürünler zarar görürken, iş yerinde maddi hasar oluştu.

İşletme sahibi Yusuf Bartek, yaptığı açıklamada, hasarlarının büyük olduğunu ve artık bu soruna çözüm bulunmasını beklediklerini ifade etti.

Olayı gören ve işletme sahibinin arkadaşı olduğunu belirten Mehmet Ali Koca ise deponun kısa sürede su altında kaldığını ve yetkililerden destek beklediklerini söyledi.

Patlamanın ardından bölgeye gelen belediye ekipleri onarım çalışması başlattı. Bölgede incelemeler sürüyor.