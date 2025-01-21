Bodrum’da tilki kurtarma operasyonu

Kaynak: İHA
Bodrum’da tilki kurtarma operasyonu

Bodrum’un Dağbelen Mahallesi Girelbelen bölgesinde yer sarnıcına düşen bir tilki, ekipler tarafından düzenlene bir çalışma ile kurtarıldı.

20 Ocak Pazartesi günü, Dağbelen Mahallesi Girelbelen bölgesinde bir tilkinin yer sarnıcında mahsur kaldığını fark eden duyarlı vatandaşlar durumu Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bildirdi. Tilki, Bodrum Belediyesi Afet İşleri ve Veteriner İşleri ekiplerinin ortak çalışmasıyla kurtarılarak Torba Mahallesi'nde bulunan Bodrum Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Merkezi'ne götürüldü.

Veteriner hekimler tarafından yapılan kontroller sonucunda tilkinin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Son değerlendirmelerin ardından tilki, doğal yaşam alanına bırakıldı.

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