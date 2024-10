Bodrum'da yanan orman alanı ranta kurban ediliyor! Bu kez talihli şirket kim oldu?

Evrensel'den Uğur Zengin'in haberine göre, Muğla Bodrum’da 2021 yılında çıkan yangında kül olan yaklaşık 400 bin metrekare orman alanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla köylülerden alınarak Almanya merkezli Enercon şirketinin kullanımına sunuldu.

1 Ağustos 2021’de Milas’ta başlayan yangınlar, Bodrum’a da sıçrayarak toplamda 40 bin hektar alanı etkiledi. Yangının ardından "Yanan her yeri ağaçlandırmak en önemli görevimiz" diyen Erdoğan’ın dün Mazı Mahallesi’nde acele kamulaştırma kararı aldığı iddia edildi.

4 MİLYON METREKÜP HAFRİYAT

Enercon, bölgede ‘Artura Rüzgar Enerji Santrali’ (RES) kurarak 23 rüzgar türbini inşa edecek. Proje kapsamında 1.4 milyon metreküp hafriyat yapılacak ve günde 8 tondan fazla hafriyat üretilecek.

YILDA KİŞİ BAŞI 40.6 KG TEHLİKELİ ATIK

Projede 200 kişi çalışacak ve her biri yılda ortalama 40.6 kilogram tehlikeli atık üretecek.

ERDOĞAN SÖZ VERMİŞTİ

Ağustos 2021’de Türkiye’nin hemen her bölgesinde etkili olan yangınların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Milletimiz müsterih olsun. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasına müsaade etmeyecek, her türlü zararlarını karşılayacağız. Giden canlara rahmet dilemenin ötesinde bir şey yapamayız ama yanan her şeyi yerine koyabiliriz. Türkiye’nin orman varlığını artırmış bir yönetim olarak elbette yanan her yeri daha fazlasıyla tekrar ağaçlandırmak en başta gelen görevimizdir” ifadelerini kullanmıştı.