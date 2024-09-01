Bodrum'daki esnaf kavgası kameraya takıldı

Olay, 26 Ağustos'ta Yokuşbaşı Mahallesi Cevat Şakir Caddesi'nde gerçekleşti. Küfürlü konuşma yüzünden kuaför işletmecisi ile baklavacı arasında tartışma başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce kuaför kadın, baklavacının sırtına kahve döktü. Dökülen kahvenin bir kısmı ise dükkandaki küçük bir kız çocuğunun yüzüne denk geldi. Olayın ardından sesleri duyarak dükkanın önüne gelen kuaförün eşi ve baklavacı arasında arbede çıktı.

Uçan tekme atan kuaförün eşi, yere düşerken kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi. Yaşananlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.