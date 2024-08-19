Bodrum’daki kanlı geceyle ilgili 4 gözaltı

16 Ağustos Cuma gecesi saat 01.00 sıralarında Kumbahçe Mahallesi 2439 Sokak’ta meydana gelen olayda, iddialara göre, 4 şüpheli bir otomobille T.Y. ve A.S. isimli kişilerin yaşadığı eve geldi. Şüpheliler, kısa bir süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle evde bulunan iki kişinin üzerine tabancayla ateş açarak olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan çevre sakinleri durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine hızla sevk edilen ekipler, yaptıkları incelemede vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden çok sayıda mermi nedeniyle T.Y. ve A.S.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. İki kişinin cansız bedenleri, savcı ve polis incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, saldırının faillerini yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Olayla ilişkili olduğu belirlenen 1'i kadın 4 kişi, bugün yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın büyük bir gizlilik içinde sürdürüldüğü öğrenildi.