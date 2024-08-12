Bodrum'un ilk maçındaki rezil görüntüyü açıkladı

Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Bodrum FK ve Gaziantep FK karşı karşıya geldi.

Bodrum Şehir Stadı’nda oynanan mücadele ile birlikte Bodrum FK tarihinde ilk kez Süper Lig’de boy gösterdi.

Yeşil-beyazlıların ilk maçında nasıl performans göstereceği kadar maçlarını oynadığı Bodrum Şehir Stadı’da haftalarca gündemde kaldı.

Sadece 5 bin kişiyi ağırlayabilen stat yaz dönemi boyunca Süper Lig’e layık olmadığı konusunda eleştirilsede yönetim inat ederek maçlarını böyle oynayacağını açıkladı.

Stadın haftalarca Süper Lig için hazırlandığı söylensede sonuç adeta bir skandaldı.

Daha ilk maç olmasına rağmen sahanın pek çok kısmı çim yerine sadece topraktan oluşurken oldukça küçük bir stat olması nedeniyle kamera açıları da dar ve yetersizdi.

1. Lig play-off’larında alınan ceza nedeniyle boş tribünlere karşı oynanan mücadelede iki takımın taktiği de birbirine benzer yıllardır Anadolu kulüplerinde gördüğümüz bir plandı.

Hem ev sahibi hem de konuk ekip rakibine ön alanda basarken topa sahip olan taraf kendi sahalarından attıkları uzun toplarla hücum oyuncularını savunma arkasına sarkıtmaya çalıştı.

Bodrum FK bu planda biraz daha başarılı olup ceza sahası içine girip şansını denerken Gaziantep FK ise ceza sahasına giremeden kaleyi yoklayarak gol aradı.

Ancak Bodrum FK çok şut çekmesine rağmen bitiricilik anlamında yeterli kaliteyi ortaya koyamazken Gaziantep FK ise hücumcularını topla buluşturmakta zorlandı ve ilk yarı 0-0 sona erdi.

İki takımında değişiklik yapmadan başladığı ikinci yarı ise dengede giderken yapılan basit bir hata dengeleri değiştirdi.

53. dakikada Gaziantep FK’li Daublin rakibine yaptığı sert müdahele sonrası ikinci sarı kartı görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Gaziantep FK 10 kişi kalmasının ardından iyice kendi yarı sahasına çekilince Bodrum FK’nin de uzun toplarla arkaya sarkma ihtimali iyice azaldı.

Topun kontrolünü iyice eline alan yeşil-beyazlılar rakibinin yarı sahasına iyice yerleşirken hem kenarlardan açtığı ortalar hem de uzaktan çektiği şutlar ile şansını denedi.

Ancak ilk yarıdaki sıkıntılar iyice kapanmış savunma ile birleşince Bodrum FK aradığını bulamadı.

Maçın artık bu skor ile bitmesi beklenirken oldukça ilginç bir olay oldu.

Artık uzatma dakikalarında Bodrum FK’nin kendi sahasına yerleşmesini fırsat bilen Gaziantep Fk ara pasları ile kaleye gitmek isterken 90+7’de bir korner kazandı.

Sağ köşeden atılan ortada ön direğe doğru koşan Saborit kafa vuruşu ile perdeyi açtı ve takımına oldukça zor gözüken 3 puanı getirdi.