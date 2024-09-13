Boeing çalışanları grevde

Şirketin en büyük sendikalı grubunu oluşturan 30 binden fazla Boeing çalışanı, çalışanların yeni iş sözleşmesini reddetmesi ve %96′lık oy oranıyla grevi onaylamasının ardından cuma günü erken saatlerde iş bıraktı.

Şirketin en çok satan 737 Max uçağı da dahil olmak üzere uçaklarının büyük bir kısmının üretimi durduruldu.

Geçici teklif, dört yıl boyunca yüzde 25′lik ücret artışını içeriyordu ancak işçiler, bunun artan yaşam maliyetini karşılamadığını söyledi.

Boeing'in fabrika çalışanları Cuma günü gece yarısından sonra iş bırakarak, personelin yeni bir iş sözleşmesini ezici bir çoğunlukla reddetmesinin ardından şirketin en çok satan uçaklarının üretimini durdurdu. Bu, güvenlik krizlerinin ardından üretimini arttırmak ve itibarını yeniden tesis etmek için mücadele eden üretici için maliyetli bir gelişme.

Seattle bölgesi ve Oregon'daki işçiler, Boeing ve Uluslararası Makinistler ve Havacılık ve Uzay İşçileri Birliği'nin Pazar günü açıkladığı geçici anlaşmaya karşı %94,6 oranında oy kullandı. İşçilerin %96'sı grev lehinde oy kullanarak iş bırakma için gerekli olan üçte iki oy oranının çok üzerine çıktı.

IAM 751 Bölge Başkanı Jon Holden oylama sonuçlarını açıkladığı basın toplantısında “Gece yarısı greve gidiyoruz” dedi. Holden, fabrika çalışanlarının “ayrımcı davranış, zorlayıcı sorgulama, yasadışı gözetim ve yasadışı sosyal hak vaatlerine” maruz kaldıklarını iddia ederek bunu “haksız iş uygulaması grevi” olarak nitelendirdi.

Boeing'in ticari uçak biriminin CEO'su Stephanie Pope, bu hafta başında makinistlere geçici anlaşmanın “şimdiye kadar sunulan en iyi sözleşme” olduğunu söyledi. Salı günü yaptığı açıklamada ise “Geçmiş müzakerelerde, sözleşmeyi ikinci bir oylamada onaylayabilmemiz için bir şeyleri geride tutmamız gerektiği düşünülüyordu. Bu kez strateji hakkında konuştuk, ancak bilinçli olarak yeni bir yol seçtik” diye konuştu.

Geçici teklif, dört yıl içinde %25 ücret artışı ile sağlık ve emeklilik yardımlarında diğer iyileştirmeleri içeriyordu, ancak sendika yaklaşık %40 zam talep etmişti. İşçiler artan hayat pahalılığını karşılamadığını söyleyerek anlaşmadan şikayetçi olmuşlardı.

Oylama, beş haftadır görevinin başında olan CEO Kelly Ortberg için bir darbe oldu. Oylamadan bir gün önce işçilere sözleşmeyi kabul etmeleri ve greve gitmemeleri çağrısında bulunmuş ve bunun şirketin toparlanmasını tehlikeye atacağını söylemişti. Geçici anlaşma uyarınca Boeing, 787 Dreamliner üretimini Güney Carolina'daki sendikasız bir fabrikaya taşımasının ardından işçileri kazanmak için bir sonraki ticari jetini Seattle bölgesinde inşa etme sözü vermişti.

Anlaşma, onaylandığı takdirde, Boeing makinistleri için 16 yıl sonra ilk kez tamamen müzakere edilmiş bir sözleşme olacaktı. Boeing işçileri 2008 yılında yaklaşık iki ay boyunca greve gitmişti.

Jefferies havacılık analisti Sheila Kahyaoğlu, grevin 30 günlük nakit etkisinin Boeing için 1,5 milyar dolar olabileceğini tahmin etti ve “tedarikçileri ve tedarik zincirlerini istikrarsızlaştırabilir” dedi. Kahyaoğlu, geçici anlaşmanın kabul edilmesi halinde yıllık etkisinin 900 milyon dolar olacağını tahmin ediyor.

Boeing bu yıl şimdiye kadar yaklaşık 8 milyar dolar harcadı ve borcu giderek artıyor. Şirket üretim hatalarını ortadan kaldırmaya çalışırken ve tedarik ve işgücü kıtlığı gibi sektör genelindeki diğer sorunlarla karşı karşıya kalırken üretim beklentilerin altında kaldı.