Boeing davasında sonuç açıklandı

ABD merkezli havacılık devi Boeing, 2019 yılında Etiyopya Havayolları’na ait 737 MAX 8 tipi uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybeden yolcuların aileleriyle anlaşmaya vararak yargı sürecinden kurtuldu. Şikago’da federal mahkemede görülmesi beklenen davada, şirketle Manisha Nukavarapu’nun ailesi arasında mahkeme dışında bir uzlaşma sağlandığı öğrenildi. Böylece, davanın başlangıcı öncesinde Boeing, kazazede yakınlarıyla anlaşma sağladı.

Mahkeme Sürecinin Detayları

Manisha Nukavarapu, 10 Mart 2019’da Addis Ababa-Nairobi seferini yapan uçakta bulunuyordu. Endokrinolog olma hayalleri kuran genç doktor adayı, Kenya’daki kız kardeşini ziyaret etmek üzere uçağa binmişti. Ancak uçak, kalkıştan altı dakika sonra Addis Ababa’nın güneydoğusunda düştü ve trajik bir şekilde 157 yolcu yaşamını yitirdi. Bu dava, Nukavarapu’nun ailesinin Boeing’e karşı açtığı “haksız ölüm” ve “ihmal” suçlamalarıyla başlamıştı. Ancak şirketin sunduğu tazminat teklifleri sonrasında mahkeme öncesi bir anlaşma sağlandı. Bu gelişme, davaya katılması beklenen tanıkların duruşmaya çıkmamasını da beraberinde getirdi.

Tazminat ve Sorumluluk

Boeing’in 737 MAX serisindeki tasarım hataları, iki büyük kazaya yol açmıştı. MCAS adlı yazılımın hatası, 2018’de Lion Air kazasında 189 kişinin ölümüne ve Etiyopya Havayolları kazasında ise 157 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Kazalar sonrası Boeing, bu yazılım hatasını kabul etti ve sorumluluğunu üstlenerek dünya genelinde milyarlarca dolar tazminat ödedi. 737 MAX uçuşları, yaklaşık yirmi ay boyunca askıya alındı ve şirket bu sürede uçak tasarımını yeniledi.

Sonraki Adımlar

Henüz sonuçlanmamış olan Lion Air kazasıyla ilgili de ABD’de açılan davalar sürüyor. Boeing, bu kazadan kaynaklanan tazminat taleplerinin %90’ını çözümlediğini bildirirken, sadece bir dava hala açık durumda. Şirket, Ocak 2021’de Teksas eyaletinde açılan cezai bir davada da anlaşmaya varmıştı. Ancak 2024’te Alaska Havayolları’na ait bir 737 MAX 9 modelinin uçuş sırasında yaşadığı arıza, bu süreci tekrar gündeme getirdi. Bu olay sonrasında Boeing, üretim süreçlerinde iyileştirmelere gitmek zorunda kalmış ve güvenilirliğini yeniden kazanmaya çalışmıştır.