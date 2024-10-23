Boeing grevlerinde dönüm noktası

Boeing CEO'su Kelly Ortberg, şirketin 6 milyar dolara ulaşan kayıpların ardından kritik bir dönüm noktasında olduğunu belirtti. Ortberg, ağustos ayında CEO olarak göreve başlamasından bu yana şirketi istikrara kavuşturmak için yoğun bir çaba harcadığını söyledi. Üretim ve güvenlik sorunları nedeniyle itibar kaybına uğrayan Boeing, aynı zamanda ABD'de 30 binden fazla işçisinin bir aydan uzun süredir devam eden greviyle de mücadele ediyor. Grev, birçok uçağın üretiminin durmasına neden oldu.

Grevin Sonuçları ve Yeni Teklif

Boeing'in zayıf mali sonuçları, işçilerin Çarşamba günü şirketin yeni maaş ve haklar teklifini oylayacakları kritik bir dönemeçte geliyor. Ortberg, dört yıl boyunca %35 maaş artışını içeren planın onaylanmasını umut ettiğini ancak şirketin karşı karşıya olduğu diğer büyük zorlukların da altını çizdi. “Bu büyük bir gemi ve yönünü çevirmesi zaman alacak. Ama bunu başardığımızda, yeniden büyük olabiliriz,” dedi.

İş Gücü ve Üretim Krizi

Ocak ayında bir Boeing yolcu uçağındaki parçalardan birinin havada patlamasıyla başlayan kriz, şirketin uzay iş kolundaki Starliner aracının astronotsuz geri dönmesiyle derinleşti. Bu olaylar Boeing'in üretim performansındaki ciddi aksaklıklarla birleşince, müşteri memnuniyetsizliği arttı. Grevin de etkisiyle şirketin üretimi dramatik bir şekilde yavaşladı.

Ortberg, şirketin "aşırı borç yüküyle" boğuştuğunu ve son üç ayda ticari uçak biriminin 4 milyar dolarlık, savunma biriminin ise 2,4 milyar dolarlık operasyonel zarar bildirdiğini söyledi. Ancak Boeing'in yaklaşık 5.400 uçak siparişi olduğunu belirterek, uzun vadede güçlü bir pozisyonda olduklarını vurguladı. Grev sona erdiğinde fabrikaların yeniden faaliyete geçmesinin kolay olmayacağına dikkat çeken Ortberg, “Bunu kapatmak açmaktan çok daha zor. Bu yüzden bunu doğru yapmamız kritik,” ifadelerini kullandı.

Kültürel Dönüşüm ve İşten Çıkarmalar

Ortberg, şirketin en büyük önceliğinin "temel bir kültürel değişim" olduğunu belirtti. Şirketin sorunları daha erken tespit edip çözmesi gerektiğini ifade ederek, bu süreçte daha iyi iş birliği yapmaları gerektiğini vurguladı. Boeing, bu ayın başında iş gücünün yaklaşık %10'unu azaltmayı planladığını açıklamıştı. Binlerce çalışan ise grev nedeniyle dönüşümlü olarak ücretsiz izne çıkarılmış durumda.