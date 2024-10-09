Boeing'de işler iyice karıştı, şirket teklifini geri çekti

Amerikan Uçak devi Boeing'de işler iyice arap saçına dönüyor. Çalışanlar yüzde 40 zam istedi, kabul edilmeyince greve çıktılar. Boeing'in uçak üretimini kilitleyen grev dördüncü haftasına girmek üzere. Şirket yeni bir teklifle sendikanın karşısına çıktı ancak olumlu cevap alamadı. Boeing'te şu anda 33 bin çalışan grev yapıyor. Boeing 737, 777 ve 767'lerin üretimini durdu. Uçak teslimatlarında aksamalar yaşanıyor.

Boeing ile sendika temsilcileri Pazartesi günü federal arabulucularla son tur görüşmeleri yapıldı. Bu görüşmelere dün de devam edildi ancak firmadan dikkat çeken bir karar geldi.

BOEİNG GÖRÜŞMELERDEN ÇEKİLDİ

Dünkü görüşmelerden sonra Boeing'ten dikkat çeken bir açıklama geldi. Şirket temsilcilerinin görüşmelerden çekildiğini açıkladı. Boeing Ticari Uçaklar Başkanı Stephanie Pope, çalışanlara gönderdiği bir notta, sendikanın taleplerini "müzakere edilemez" olarak nitelendi. Pope, "Maalesef sendika tekliflerimizi ciddi bir şekilde değerlendirmedi. Bu noktada daha fazla müzakere yapmak mantıklı değil ve teklifimiz geri çekildi" açıklaması yaptı