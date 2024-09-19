Boeing'de işler karıştı çalışanlar zorunlu izne çıkarılıyor

Boeing'te sular durulmuyor. Grevin devam etmesi nedeniyle yönetim çalışanları izne çıkarmaya başladı. Kararın üretimde yaşanan aksamalar ve mali zorluklara karşı alındığı kaydediliyor.

İŞTEN ÇIKARMALAR BAŞLAYACAK

Grev devam ederken, Boeing CEO'su Kelly Ortberg'ten açıklama geldi. İşten çıkarmaların önümüzdeki günlerde başlayacağını belirten CEO Ortberg ve bu durumun ABD merkezli birçok yönetici, müdür ve çalışanı da etkileyeceğini açıkladı.

Üretim aksamalarının şirketi büyük zorluklarla karşı karşıya bırakacağını belirten Ortberg, nakit akışını korumak için zorunlu olarak adımlar atacağını ifade etti.

ZORUNLU İZİN

Boeing CEO'su Kelly Ortberg'in en önemli kararlarından biri de çalışanların zorunlu olarak izne çıkartılmasıyla ilgiliydi. Her dört haftada bir hafta izne çıkacaklarını duyuran CEO Ortberg, grevin geri kalan süresi için orantılı bir maaş indirimine gidileceğini kaydetti.

BOEİNG ÇALIŞANLARLA YENİ ANLAŞMA İÇİN GÖRÜŞMELER YAPACAK

Boeing'in çalışanlarla anlaşmak için görüşmelerinin sürdürüleceği ifade edilirken, o görüşmelerin şeffaf bir şekilde paylaşılacağı kaydedildi.

Grev nedeniyle durdurulan 737 MAX, 787 ve 777 gibi popüler uçak modelleriyle ilgili zorluklar yaşadığı belirtiliyor.

Amerikan uçak devi Boeing'de 33 Bin çalışan 13 Eylül gününden bu yana grevde. İşçiler dört yıl içinde yüzed 25’lik maaş artışı önerisini reddetmişlerdi.İşçilerin istediği miktar ise yüzde 40 maaş artışıydı.