Boeing'den 160 milyon dolarlık dev tazminat. Uçuş sırasında kapı kopmuştu

Ocak ayında Alaska Havayolları'na ait bir uçağın kalkışından kısa bir süre sonra bir penceresi ve gövdesi havada patlamış, 174 yolcu ve 6 personelin olduğu uçak acil iniş yaptı. İşte bu olay havacılık tarihinde görülmemiş bir olay olarak kayıtlara geçti.

BOEİND 160 MİLYON DOLAR TAZMİNAT ÖDEDİ

Bu olayın ardından Türk Hava Yolları dahil bir çok havayolu şirketi Boeing 737 MAX 9 uçağını seferden çekti.

Uçuş sırasında kapısı kopan Boeing 737 MAX 9 uçağıyla ilgili olarak Alaska Airlines'a Boeing tarafından 160 Milyon Dolar tazminat ödendiği açıklandı.

Alaska Airlines, sefer sırasında kapısının kopması sonucu büyük tehlike atlatan ve sonrasında hepsi yere indirilen Boeing 737 MAX 9 ile ilgili ilk başvurusuna yanıt firmadan geldi.



ABD'li üretici Boeing tarafından Alaska Airlines'a zararları karşılığında 160 Milyon Dolar tazminat ödendi.

Alaska Airlines'ın ayrıca ek tazminat için ikinci bir başvuru yaptığı öğrenildi.