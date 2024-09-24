Boeing'in grevdeki işçilere yeni zam teklifinine sendikadan tepki

Boeing'in 4 yıl için "yüzde 30 zam, performans primi ve emeklilik yardımlarının iyileştirilmesi" teklifine ilişkin teklif sendikacıları kızdırdı.

Sendikadan yapılan açıklamada, kendi yöneticileriyle görüşülmeden direkt olarak işçilere yapılmasını "müzakere" sürecinin Boeing tarafından iyi yürütülmediği belirtildi.

Sendikadan yapılan açıklamada, "Bu taktik, üyelerimize ve müzakere sürecine açık bir saygısızlıktır." ifadesi kullanıldı.

Boeing'in konuya ilişkin açıklamasında teklifin 27 Eylül'de oylamaya sunulacağı kaydedilirken, IAM yetkilileri ise işçilerle görüşmek için yeterli süre olmadığını ve bu sebeple oylama yapılmayacağını savundu.

BOEİNG İŞÇİLERİNİN GREVİ

Çalışanlar, Boeing'in zam teklifini 13 Eylül'de yapılan oylamada, yüzde 40'ın altında kaldığı gerekçesiyle reddederek greve gitme kararı almıştı.

Boeing ise grev kararının ardından yaptığı açıklamada "yeni bir anlaşmaya varmak için masaya dönmeye hazırız" mesajı vermişti.

2008'DEKİ GREV GÜNDE YAKLAŞIK 100 MİLYON DOLARA MAL OLMUŞTU

Boeing'de 1995'teki 10 haftalık grevden bu yana en uzun grev olan 2008'deki 8 haftalık grev, şirkete günde yaklaşık 100 milyon dolara mal olmuştu. Boeing'in 2008'de olduğundan çok daha kötü bir mali durumda olduğu belirtiliyor.

Şirket, en çok satan uçağı olan "737 Max" tipi yolcu uçaklarının 2018'de Endonezya ve 2019'da Etiyopya'daki kazalarından bu yana 27 milyar dolar kaybetti.

Boeing'in her ne kadar geliri azalıp borcu artsa da şirketin 500 milyar dolardan fazla değer biçtiği devasa bir sipariş birikimi olduğu vurgulanıyor.