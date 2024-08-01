Boeing'ten dudak uçuklatan zarar

Amerikan Uçak devi Boeing'ten büyük zarar...Firma yılın ikinçi çeyreğinde gelirlerinin yüzde 14,6 düştüğünü ve 1,44 milyar dolar net zarar ettiğini açıkladı.

Yaşanan kazalarla tartışmalı bir şirkete dönüşen Boing, yılın ikinci çeyreği hakkında finansal sonuçlarını açıkladı. Firmanın geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,6 azaldı. Böylece firmanın geliri 16,86 milyar dolara geriledi.

Geçen yıl aynı dönemde 149 milyon dolar zarar eden firma bu yılın ikinci çeyreğindeki zararı neredeyse 10 kattı artıp, 1,44 milyar dolara ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamada Boeing'in ilk altı aylık geliri 33,4 milyar dolar olarak açıklandı. Şirketin geçen yılın ayni dönemine göre gelirinin yüzde 11,2 düştüğü ortaya çıktı.

Zorlu bir çeyrek geçirmelerine rağmen önemli ilerlemeler kaydettiklerini belirten Boeing Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Dave Calhoun belirterek, kapsamlı güvenlik ve bir kalite planı uyguladıklarını ifade etti.

Amerikalı ticari uçak üreticisi Spirit AeroSystem'i 4,7 milyar dolara satın alan Boeing diğer açıklamasında Kelly Ortberg'in Boeing Başkanlığı ve CEO'luk görevini Dave Calhoun'dan devralacağını duyurdu.

Ocak 2020'den beri şirketin Başkan ve CEO'su olarak görev yapan Calhoun, daha önce şirketten emekli olacağını açıklamıştı.

DOLANDIRICILIK DAVALARI

Boeing'le ilgili iddialar durmak bilmiyor. Boeing’in, Endonezya ve Etiyopya'da meydana gelen ve toplamda 346 kişinin ölümüne yol açan kazalara ilişkin davada dolandırıcılık suçlamalarını kabul edeceği yönünde iddialar bulunuyor. Bunun dışında da Boeing, 737 MAX kazalarında da Adalet Bakanlığı soruşturması altında...