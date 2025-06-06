Boğa kaçtı, pencereye düştü! İstanbul'da inanılmaz kurtarma!

Kaynak: İHA
Boğa kaçtı, pencereye düştü! İstanbul'da inanılmaz kurtarma!

Bahçelievler’de sahibinden kaçan kurbanlık boğa, apartman pencere boşluğuna düştü. Belediye ekipleri boğayı kurtardı, o anlar kamerada! Hızlı müdahale ve ilginç olay mahallede yankı uyandırdı.

İstanbul Bahçelievler'de sahibinin elinden kaçarak pencere boşluğuna düşen kurbanlık boğa, Bahçelievler Belediye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

İstanbul Bahçelievler ilçesi Kocasinan Mahallesi'nde sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, bir apartmanın giriş katındaki pencere ile kaldırımın arasına düştü. Durumu haber alan Bahçelievler Belediyesi ekipleri boğayı kurtarmak için çalışmalara başladı. Yüzlerce kilo ağırlığındaki boğa, zarar görmeden kurtarıldı. Yaşanan anlar cep telefonu kamerasıyla da saniye saniye kaydedildi.

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