Boğaz'daki maraton korkuttu. 2 katılımcı boğulma tehlikesi yaşadı

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 36'ncısı düzenlenen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, İstanbul'da gerçekleştirildi.

Kanlıca İskelesi'nden başlayan yarış, Kuruçeşme'de sonra erdi. 70'ten fazla ülkeden 2800'ü aşkın sporcu, 6,5 kilometrelik parkurda mücadele etti.

Boğazda yüzücüler eşsiz İstanbul manzarasında kulaç atarken, kıyıda izleyiciler kurulan etkinlik alanında yarışı izledi. İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, Samsung Electronics Türkiye Başkanı ve CEO'su Jeff Jo, TMOK Başkan Vekili ve Boğaziçi Organizasyon Komitesi Başkanı Nihat Usta, Güney Kore'nin İstanbul Başkonsolosu Woo Sung Lee ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları 1500 metre finalinde 5. sırayı alan milli yüzücü Kuzey Tunçelli de organizasyonda yüzücülerin heyecanına eşlik etti.

Yarışın erkekler genel klasmanında 45 dakika 27 saniyelik süresiyle Atakan Ercan birinci oldu. Doğukan Ulaç 45 dakika 36 saniyeyle ikinci, Mevlüt Efe Güler 45 dakika 40 saniyeyle üçüncü sırayı aldı.

Talya Erdoğan ise kadınlar genel klasmanında 46 dakika 57 saniye ile ilk sırayı elde etti. Kadınlarda yarışı Nehir Güler 47 dakika 16 saniyelik zamanıyla ikinci, Su İnal da 47 dakika 39 saniyeyle üçüncü tamamladı.

Erkeklerde birinci olan Atakan Ercan, ikinci kez katıldığı yarışın beklediğinden daha kolay geçtiğini belirtti. İkinci sırayı alan geçen senenin şampiyonu Doğukan Ulaç ise güzel bir yarış olduğunu kaydederek destek verenlere teşekkür etti. Üçüncü sırayı elde eden Mevlüt Efe Güler de Boğaz'da yüzerek güzel bir deneyim yaşadıklarını aktardı.

Kadınlarda ilk sırayı alan Talya Erdoğan, Boğaz'daki ilk yarış deneyiminin güzel ve eğlenceli geçtiğini dile getirdi. Yarışta ikinci ve üçüncü olan Nehir Güler ile Su İnal ise çok güzel bir deneyim yaşadıklarını belirterek organizasyonda katkısı bulunanlara teşekkürlerini iletti.

İKİ YÜZÜCÜ BOĞULMA TEHLİKESİ YAŞADI

Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda iki yüzücü, boğulma tehlikesi yaşadı.

Rus uyruklu 40 yaşlarındaki Yurk Golik ile 50 yaşlarındaki Çinli Jiancia Han, görevli ekipler tarafından sudan çıkartıldı. İki katılımcı da özel ambulansla hastaneye sevk edildi.

İLK ORGANİZASYON 1989 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Organizasyon, TMOK tarafından ilk defa 23 Temmuz 1989'da Uluslararası Olimpiyat Komitesi desteği ve 68 yüzücünün katılımıyla düzenlenmişti.

Yarışı tamamlayan yüzücülerin 2010'dan beri "Kıtalararası Yüzücü" sertifikasıyla ödüllendirildiği Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, 2016'da Dünya Açık Su Yüzme Birliği (WOWSA) tarafından "Yılın En İyi Açık Su Yüzme Organizasyonu" olarak seçilmiş, 2019'da ise "Dünyanın En İyi 100 Açık Su Yüzme Yarışı" listesinde birinciliği elde etmişti.