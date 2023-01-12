Gülşen'i hedef alan imam hatip derneği yetkilisi Boğaziçi Üniversitesi'nde kadroya alındı

Türkiye'nin gündeminden uzun süre düşmeyen Boğaziçi Üniversitesi'nde kayyum rektörler Naci İnci ve Melih Bulu’nun atadığı kişiler kadrolaşmaya devam ediyor.

Diken'den Canan Coşkun'un haberine göre, AKP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) döneminde İSKİ’de çalışan iki personelin üniversitede işe alındığı, işe alınanlardan birinin ‘hülle’ yoluyla şube müdürü yapıldığı ortaya çıktı. İşe alınanlar arasında şarkıcı Gülşen’in yargılandığı davaya müdahil olan Önder İmam Hatipliler Derneği’nden Murat İnkaya da yer alıyor.

Üniversite kaynaklarından edinilen bilgiye göre, AKP İstanbul İl Başkanlığı, üniversite genel sekreteri Hasan Fehmi Topal’dan kendi kadrolarını işe almasını istedi.

Boğaziçi Üniversitesi’nde kayyum rektörlerin göreve getirdiği kişiler üniversiteye sözlü sınavlarla çok sayıda personel almıştı. İşe alınanlar arasında işe alım komisyonu üyesinin kardeşi, genel sekreter yardımcısının referansıyla işe alınan deneyimsiz kişiler yer alıyordu.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, geçen günlerde İBB’nin AKP’li yönetimi sırasında İSKİ’de çalışan iki kişiyi personel olarak işe aldı. İşe alınanlar, daire başkanı ve fakülte sekreteri yapıldı. İBB’den Boğaziçi’ne geçen Ramazan Kesik, idari ve mali işler daire başkanı, Bahattin Toptaş, iktisadi ve idari bilimler fakültesi sekreteri olarak görevlendirildi.

BİR HAFTADA MÜDÜR OLDU

İktisadi ve idari bilimler fakültesine 4 Ocak’ta sekreter olarak işe alınan Bahattin Toptaş, 11 Ocak’ta idari işler şube müdürlüğüne getirildi. Toptaş terfi ettirilmiş gibi görülse de fakülte sekreterliği şube müdürlüğüne göre hiyerarşik olarak üst bir pozisyon, ancak şube müdürlüğü yönetimsel olarak daha geniş yetkilere sahip. Toptaş’tan boşalan göreve geçmişte AKP’li Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan Eshabil Yıldız getirildi.

Rektörlüğün işe aldığı kişilerden bir diğeri de Önder İmam Hatipliler Derneği Üye İlişkileri Komisyonu üyesi Murat İnkaya. İnkaya, önce garaj amiri olarak işe başladı, bir hafta geçmeden İletişim Fakültesi sekreteri yapıldı. İnkaya, Önder İmam Hatipliler Derneği’nin sitesinde yer alan özgeçmişe göre, 2014-2018 arasında Eyüpsultan Belediyesi’nde özel kalem müdürlüğü yaptıktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde milletvekilliği danışmanlığı yaptı.

"AKP İL BAŞKANLIĞI BASKI YAPTI" İDDİASI

Öte yandan genel sekreter Hasan Fehmi Topal’ın çalışma süresi 30 yılı aşmış yöneticilerin emekliliğe zorladığı üniversite kaynaklarından edinilen bilgiler arasında yer alıyor. AKP İstanbul İl Başkanlığı’nın Topal üzerinde kendi kadrolarının üniversitede işe alınması için baskı kurduğu da iddialardan bir diğeri.