Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenci kulüpleri odalarından zorla çıkartılıyor

Boğaziçi Üniversitesi yönetimi 18 Ağustos günü, Güney Kampüs I. Erkek Yurdu’nda bulunan kulüp odalarını zorla boşaltmaya başladı. Diyalog zemini kurmayı talep eden öğrencilerin talebi reddedildi ve öğrenciler polisle tehdit edildi.

BOĞAZİÇİ KULÜPLERİNİN TAMAMI TAŞINMAYA KARŞI BİR ARAYA GELDİ

Kulüplerde çalışma yürüten öğrenciler, bugün basın açıklaması yapmak üzere bir araya geldi. Yönetimin, barınma krizine dair öğrencilerin sunduğu çözüm önerilerini reddettiğini ve kendilerini kulüp çalışmalarını yürütemeyecekleri, depo gibi bir alana taşımak istediklerini belirten kulüp üyeleri taleplerini sıraladı.

BOĞAZİÇİ KULÜPLERİ OKULUN EN ÖNEMLİ YAPI TAŞLARI

Basın açıklamasının ardından öğrenciler, kulüp isimlerinin yazılı olduğu tahtalardan bir yapı kurarak buradaki herhangi bir kulübün çekildiğinde yapının ayakta durmayacağını belirten bir performans gerçekleştirdi. Ardından kulüp üyeleri, kulüp odalarının yasını tuttu.

OKUL YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİ POLİSLE TEHDİT ETTİ

Öğrencilerin barışçıl eylemleri ve diyalog zemini kurma taleplerine rağmen okul yönetimi, tüm öğrenci kulüplerinin bugün taşınacağını belirtti. Yaz okulu döneminin bitmesiyle kulüplerindeki üyelerin büyük bir kısmı İstanbul’da bulunmayan kulüp temsilcileri, taşımanın bugün gerçekleşemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine okul yönetimi, öğrencilere eşyalarının gerekirse polis zoruyla çıkarılacağını belirtti.

NE OLMUŞTU?

Boğaziçi Üniversitesi, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle üniversitenin dört yurdunu yıkıp birini güçlendirme çalışmaları amacıyla boşaltmıştı. Yaklaşık 1200 öğrencinin açıkta kalmasına neden olan bu süreç için okul yönetiminin getirdiği tek çözüm, okuldaki kulüplerin yıllardır kullandığı odalarını boşaltmak oldu. Bu kararla beraber yaklaşık 100 öğrencinin barınmasına imkan sağlanacakken kulüpler, Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği’nin (BÜMED) tahliye edildiği binanın bodrum katına taşınmak isteniyor. Kulüplerde çalışma yürüten öğrenciler, camı bile bulunmayan bu mekanın çalışma mekanı olarak kullanılamayacağını, arşiv ve altyapılarını sağlıklı bir biçimde saklayamayacaklarını belirtiyor. Ayrıca barınma krizi son erdikten sonra eski yerlerine döneceklerine dair yönetimden bir taahhüt alamayan öğrenciler, okul yönetiminin uzun erimli olarak bu binayı fakülteye çevirmek istediğini ve öğrencilerin en fazla sosyalleştikleri Güney Meydan’ı öğrencisizleştirmeye çalıştıklarını söylüyor.

Boğaziçili öğrenciler, kulüp odalarının tahliye edilme sürecinin durdurulması için bir imza kampanyası başlattı. Öğrenciler, bugün saat 20.30’da #BoğaziçiKulüpleriYerindenEdiliyor hashtag’iyle kamuoyunu süreç hakkında bilgilendirmek ve imza kampanyasına davet etmek için sosyal medya kampanyası düzenliyor.