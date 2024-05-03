Boğaziçi’nin kayyum rektörü Naci İnci'ye Turkcell'de koltuk

Kaynak: AA
Boğaziçi’nin kayyum rektörü Naci İnci'ye Turkcell'de koltuk
Turkcell'in yeni Yönetim Kurulu'nda Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci de yer aldı.

Turkcell'in yeni yönetim kurulu, bugün yapılan Olağan Genel Kurul toplantısının ardından belirlendi.

Kurumdan yapılan açıklamada, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı görevine devam ettiği belirtildi.

Açıklamaya göre, Yönetim Kurulu Üyesi Sir Julian Horn-Smith ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Hüseyin Arslan ve Afif Demirkıran görevlerinden ayrıldı.

Yönetim kuruluna Arda Ermut, Prof. Dr. İdris Sarısoy ve Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı.

NACİ İNCİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUŞTU

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi’ne Rektör olarak atandığından bu yana hem öğrenciler hem de akademisyenler tarafından tepki gören Naci İnci hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.

Üniversitede çalışan bir idari personel tarafından yapılan suç duyurusunda, İnci’nin “İdari yargı kararını uygulamamak suretiyle görevi kötüye kullanma” suçunu işlediği öne sürülmüştü.

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