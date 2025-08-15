Bogdanovic’ten yıllar sonra gelen CSKA itirafı! Obradovic o maçı hiç unutturmadı

Los Angeles Clippers forması giyen Bogdan Bogdanovic, EuroLeague’in YouTube kanalına konuştu. 2016’da CSKA Moskova’ya kıl payı kaybettikleri finali ve o dönemde yaşadıklarını anlattı.

Bogdanovic, Zeljko Obradovic’in bu maçı oyuncularına sık sık hatırlattığını belirterek, “Skor başa başken kaybettiğimizde ya da fazla sevindiğimiz galibiyetlerden sonra bize o finali hatırlatırdı” dedi.

“ZOR BİR YENİLGİ ALMIŞTIK”

Tecrübeli oyuncu, 2016’daki mağlubiyetin kendilerine büyük bir ders verdiğini ifade ederek, “Şampiyonluktan bir yıl önce Berlin’de çok zor bir yenilgi almıştık. Bu tür anlar insana ya yapar ya bozar. Biz bir yıl sonra bunu tersine çevirdik” diye konuştu.

“O ŞAMPİYONLUK TÜRK BASKETBOLUNA KATKI SAĞLADI”

2017’de kazandıkları şampiyonluğun değerini zamanla daha iyi anladığını söyleyen Bogdanovic, “Kupayı Türkiye’ye getirmek büyük bir gururdu. Bu, Türk basketboluna katkı sağladı. Sonra Anadolu Efes geldi ve rekabet seviyeyi yükseltti” ifadelerini kullandı.

GUDURIC’E ÖVGÜ

Bogdanovic, Fenerbahçe’de forma giyen Marko Guduric’in gelişimini de şu sözlerle övdü:

“İlk yıllarında zorlandı ama şimdi harika bir basketbolcu ve lider oldu. Oyununu çok beğeniyorum.”