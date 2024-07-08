Boğulan arkadaşını kurtarmak için ölümden döndü

Cizre ilçesinde bulunan İsmail Ebul-İz El-Cezeri Asma Köprüsü mevkisinde nehre giren Furkan Üstün, nehrin yüksek akıntısına kapıldı. Durumu fark eden Baran İsa Atabey, Üstün'ü kurtarmak için nehre atladı, ancak o da akıntıya kapıldı.

Bir süre nehirde sürüklenen Üstün ve Atabey, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sudan çıkarıldı ve 112 Acil Sağlık ekiplerince Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Atabey, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili, nehirde başka bir kişinin daha akıntıya kapıldığı iddiası üzerine Cizre Belediyesi itfaiye ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hem karadan hem de havadan dron desteğiyle arama çalışmaları başlattı.



