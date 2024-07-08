Boğulan arkadaşını kurtarmak için ölümden döndü

Kaynak: AA
Boğulan arkadaşını kurtarmak için ölümden döndü

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Dicle Nehri'nde akıntıya kapılan iki kişi çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Cizre ilçesinde bulunan İsmail Ebul-İz El-Cezeri Asma Köprüsü mevkisinde nehre giren Furkan Üstün, nehrin yüksek akıntısına kapıldı. Durumu fark eden Baran İsa Atabey, Üstün'ü kurtarmak için nehre atladı, ancak o da akıntıya kapıldı.

Bir süre nehirde sürüklenen Üstün ve Atabey, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sudan çıkarıldı ve 112 Acil Sağlık ekiplerince Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Atabey, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili, nehirde başka bir kişinin daha akıntıya kapıldığı iddiası üzerine Cizre Belediyesi itfaiye ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hem karadan hem de havadan dron desteğiyle arama çalışmaları başlattı.


İlgili Haberler
Atilla Yeşilada net tarih verdi. Büyük felakete hazır olun
Aracını Ehliyetsiz Kullanmak İsteyenler Nüfus Müdürlüklerine Koşuyor
Son Haberler
Malatya'da zehir tacirlerine operasyon! Gündem
Malatya'da zehir tacirlerine operasyon!
Atilla Yeşilada net tarih verdi. Büyük felakete hazır olun Ekonomi
Atilla Yeşilada net tarih verdi. Büyük felakete hazır olun
Galatasaray yeni transferi resmen açıkladı Spor
Galatasaray yeni transferi resmen açıkladı
Borsa günü yükselişle tamamladı. En çok hangi hisseler kazandırdı Ekonomi
Borsa günü yükselişle tamamladı. En çok hangi hisseler kazandırdı
Beryl Kasırgası Teksas'ta 1 milyonu aşkın hane ve iş yerini elektriksiz bıraktı Dünya
Beryl Kasırgası Teksas'ta 1 milyonu aşkın hane ve iş yerini elektriksiz bıraktı
Mehmet Büyükekşi'nin büyük korkusu gerçekleşti. Dosyayı teslim etti Spor
Mehmet Büyükekşi'nin büyük korkusu gerçekleşti. Dosyayı teslim etti