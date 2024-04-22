BoJ’dan faiz artırım sinyali

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Kazuo Ueda, enflasyonun yükselmeye devam etmesi durumunda merkez bankasının " kuvvetle muhtemel" faiz oranlarını artıracağını ve gelecekte bir noktada devasa tahvil alımlarını azaltmaya başlayacağını ifade etti.

Ueda, enflasyonun yüzde 2 hedefinin "bir miktar altında" kalması sebebiyle merkez bankasının şimdilik gevşek para politikasını sürdürmesi gerektiğini söyledi.

Ueda ayrıca, martta çeşitli alışılmadık parasal genişleme tedbirlerine son veren BoJ’un politikasına daha fazla esneklik meydana getirdiğini ve gelecek verilere bağlı olarak kısa vadeli faiz oranı hedefini değiştirebileceğini de söyledi.

BoJ'un Japon devlet tahvili (JGB) alımlarını da azaltmaya başlayacağını dile getiren Ueda ancak bu azalmanın zamanlaması ve kapsamının henüz netleşmediğini vurguladı.