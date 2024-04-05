BoJ’dan sıkılaşma sinyali

Kaynak: Bloomberght
BoJ’dan sıkılaşma sinyali
Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda, 2024’ün ikinci yarısında faiz artırımı ihtimalinin mesajın9ı piyasalara verdi.

Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda enflasyon ivmesinin güçlenme ihtimalini belirterek 2024’ün ikinci yarısında faiz artırımı ihtimalinin sinyalini verdi.

Ueda, geçtiğimiz ay merkez bankasının faiz oranlarını 2007'den bu tarafa ilk defa artırması sonrasında yaptığı ilk medya röportajında, bankanın enflasyon hedefine ulaşma olasılığının yazdan sonbahara kadar istikrarlı bir şekilde artacağını belirtti.

Yorumların ABD-Japonya faiz oranı farklılıklarının daralma ihtimalini ifade etmesiyle yen Cuma günü Tokyo'da iki haftanın en yüksek seviyesini görerek dolar başına 150,81'e çıktı.

Bu gelişmeler, BoJ'un faiz artışlarını tekrar artırmadan önce ücret artışlarının dağılımını ve bunların hizmet fiyatları üzerindeki etkisini doğrulamak istediğini belirtiyor.

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