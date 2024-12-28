Boks dünyası yasa boğuldu: Paul Bamba hayata veda etti

Dünya şampiyonu boksör Paul Bamba, 35 yaşında hayatını kaybetti. Bamba'nın ölüm haberi, ünlü pop yıldızı Ne-Yo ve ailesinin ortak bir açıklamasıyla duyuruldu. Açıklamada, “Paul Bamba, azmi ve sevgisiyle sayısız hayatı etkiledi. Onun ışığı ve sevgisi hepimize ilham verdi” ifadelerine yer verildi.

Bamba, sadece altı gün önce Rogelio Medina’yı yenerek WBA Altın Ağırsiklet Şampiyonu unvanını kazanmıştı. Bu yıl çıktığı 14 maçın tamamını nakavtla kazanan boksör, Mike Tyson'ın rekorunu kırarak tarihe geçti. Genel kariyerinde ise 22 maçtan 19 galibiyet elde etti ve bu galibiyetlerin 18’i nakavtla sonuçlandı.

SOSYAL MEDYADA DUYGUSAL PAYLAŞIMLAR

Paul Bamba'nın vefatı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ünlü YouTuber ve boksör Jake Paul, X platformunda "Huzur içinde yat Paul Bamba" paylaşımı yaparak üzüntüsünü dile getirdi. Ne-Yo, Bamba’nın sadece ringde değil, hayatında da örnek bir birey olduğunu belirtti.

Bamba’nın Instagram hesabında yaptığı son paylaşım ise hayranlarını derinden etkiledi. 25 Aralık'ta yayınladığı gönderide, “Bu yıl büyük hedefler koydum ve başardım. Zorluklar vardı ama üstesinden geldim. Büyük hayalleriniz varsa peşinden gidin. Cesaret gösterin ve insanlara yanıldıklarını kanıtlayın” ifadeleri yer aldı.

ÖLÜM NEDENİ BELİRSİZ

Paul Bamba’nın ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Ailesi, bu zorlu süreçte mahremiyet talebinde bulundu. Spor dünyası, onu sadece bir şampiyon olarak değil, aynı zamanda azim ve kararlılığıyla milyonlara ilham veren bir birey olarak hatırlayacak.

Bamba, 2022 yılında Tommy Fury ile bir maç planlamış ancak tartı problemi nedeniyle bu mücadele iptal edilmişti. Yetenekli boksör, kariyeri boyunca sporun sınırlarını zorlayan bir figür olarak anıldı.