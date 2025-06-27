Boks şampiyonu, altın kemeri Sedat Peker'e adadı: Adınızı gururla taşıdım

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Boks şampiyonu, altın kemeri Sedat Peker'e adadı: Adınızı gururla taşıdım

Türk boksör Avni Yıldırım, kazandığı altın kemerini Sedat Peker’in doğum gününe ithaf etti. Yıldırım paylaştığı videoda, "Kemer benim gurur sizin inşallah. Bir umuttur yaşamak" dedi.

WBC Uluslararası Süper Orta Sıklet Şampiyonluk maçında Kolombiyalı rakibi Jhon Caicedo’yu yenen Türk boksör Avni Yıldırım altın kemerini kazandı.

Ringe Sedat Peker yazılı bornozla çıkan Avni Yıldırım, altın kemeri Sedat Peker’e ithaf etti. Yıldırım paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Reisim selamlarını sunuyorum, adınızı gururla taşıdım. Kemer benim gurur sizin inşallah. Doğum gününüzde altın kemeri size hediye ediyorum. İnşallah bir nebze de olsa sizi gururlandırabilmişizdir. Bir umuttur yaşamak"

Sedat Peker de sosyal medya hesabından o anların paylaşıldığı videoyu tekrar paylaştı.

Son Haberler
Hakan Fidan'dan çarpıcı açıklamalar!
Hakan Fidan'dan çarpıcı açıklamalar!
Boks şampiyonu, altın kemeri Sedat Peker'e adadı: Adınızı gururla taşıdım
Boks şampiyonu, altın kemeri Sedat Peker'e adadı: Adınızı gururla taşıdım
Sakarya’daki orman yangını havadan görüntülendi
Sakarya’daki orman yangını havadan görüntülendi
Avcılar'da sokak ortasında iki kişiyi silahla vuran şüpheli yakalandı
Avcılar'da sokak ortasında iki kişiyi silahla vuran şüpheli yakalandı
Adıyaman’da seyir halindeki otomobil alev aldı
Adıyaman’da seyir halindeki otomobil alev aldı