Boks şampiyonu, altın kemeri Sedat Peker'e adadı: Adınızı gururla taşıdım

WBC Uluslararası Süper Orta Sıklet Şampiyonluk maçında Kolombiyalı rakibi Jhon Caicedo’yu yenen Türk boksör Avni Yıldırım altın kemerini kazandı.

Ringe Sedat Peker yazılı bornozla çıkan Avni Yıldırım, altın kemeri Sedat Peker’e ithaf etti. Yıldırım paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Reisim selamlarını sunuyorum, adınızı gururla taşıdım. Kemer benim gurur sizin inşallah. Doğum gününüzde altın kemeri size hediye ediyorum. İnşallah bir nebze de olsa sizi gururlandırabilmişizdir. Bir umuttur yaşamak"

Şampiyonluk maçına Reis Sedat Peker yazılı bornozla çıkan boksör Avni Yıldırım:



"Reisim Adınızı gururla taşıdım kemer benim, gurur sizin. Doğum gününüzde altın kemeri size hediye ediyorum." https://t.co/8LjaJ5w6XV pic.twitter.com/9NDr5szJ9k — DarkWeb Haber (@darkwebhaber) June 27, 2025

Sedat Peker de sosyal medya hesabından o anların paylaşıldığı videoyu tekrar paylaştı.