Bölge halkı kapanan yol için isyan etti

Kaynak: İHA
Bölge halkı kapanan yol için isyan etti
Kış aylarında kapanan yollar kategorisinde yer alan Ardahan-Ardanuç kara yolunun 5 ay araç geçişine kapalı olmasına tepki gösteren bölge halkı yetkililerden bu yolun sürekli açık kalmasını talep etti.

Ardahan'da kışın kapatılan yollar kategorisinde olan Ardahan-Ardanuç kara yolu, yaklaşık 4-5 ay süreyle trafiğe kapatılıyor. Bölge halkı, Ardahan-Ardanuç kara yolunun kışın yaklaşık 5 ay araç geçişlerine kapandığını ve bunun bölgedeki ekonomi ve turizmi olumsuz etkilediğini belirtti.

Duruma isyan eden bölge halkı yetkililere çözüm yolu önerisinde bulunarak taleplerini şu şekilde dile getirdi.

"Bölge halkı için büyük önem arz eden Ardahan-Ardanuç yolu maalesef kış aylarında kapalı tutuluyor. Güvenli bir yol güzergahı burası. Bizim talebimiz Bülbülan Geçidi'nde bakımevinin kurulması ve yılın 12 ayı boyunca trafiğe açık tutulması gerekir.

Sadece bu yolun mevsimlik olarak açık tutulması bizim için yeterli değil. Bu güzergahı Ardahan’ı Kafkaslara bağlayan Posof Türkgözü gümrük kapısı ile Çıldır Aktaş gümrük kapısını kullanan tır sürücüleri de kullanmakta. Yani her açıdan önem arz eden bu güzergahın yıl boyu açık kalmasını talep ediyoruz".

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