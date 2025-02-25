Bölge terörden arınıyor... Irak ve Suriye'de PKK'ya ağır darbe!

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Kandil bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlenen 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlığın sosyal hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Etkin ve kararlı! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Kandil bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlenen 1 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Terör inlerini yerle bir etmeyi sürdüreceğiz!"