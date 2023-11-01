Bolivya, İsrail ile diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurdu

Güney Amerika ülkesi Bolivya, Gazze'ye yönelik süren saldırıları nedeniyle İsrail ile olan diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurdu. Konuya ilişkin açıklama, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Maria Nela Prada ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Freddy Mamani'nin düzenledikleri ortak basın toplantısında yapıldı.

KAYNAK: AA
Bolivya, İsrail ile diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurdu

İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye yönelik katliamları 26. günde de devam ederken Bolivya, ülkeyle olan diplomatik ilişkilerini kestiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Maria Nela Prada ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Freddy Mamani, düzenledikleri ortak basın toplantısında, İsrail ile diplomatik ilişkileri kesme kararı aldıklarını bildirdi.

Mamani, Orta Doğu'da yaşanılan tehlikeli gelişmeler nedeniyle bu basın toplantısını yaptıklarını belirterek, "Bolivya, İsrail devleti ile diplomatik ilişkileri kesmeye karar verdi. Ülkemiz Filistin sorununa ilişkin daha önce de iki resmi açıklama yapmıştı." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları sözleşmesini hatırlatan Mamani, "Bolivya, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde yer alan her türlü zalimce, insanlık dışı ve aşağılayıcı muameleyi reddetmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Yardımcısı Mamani, ateşkesin "derhal" sağlanması gerektiğini vurgulayarak, "İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırgan ve orantısız askeri saldırı, uluslararası barışı tehdit ediyor ve aynı şekilde kınanması gerekiyor.

Gıda, ilaç ve insani malzemelerin girişine engel olunmamalıdır. İsrail'in Filistin yerleşim yerlerine uyguladığı abluka kaldırılmalıdır." diye konuştu.

Öne Çıkanlar
Kürt seçmenin kırgınlığını önemseyen Özgür Özel, Türk seçmenin kırgınlığını nasıl aşacak?
Kürt seçmenin kırgınlığını önemseyen Özgür Özel, Türk seçmenin kırgınlığını nasıl aşacak?
Sinan Oğan şu an nereden koşuyor
Sinan Oğan şu an nereden koşuyor
Büyükekşi'nin Beşiktaş maçının hakemi Mete Kalkavan'a verdiği talimatı Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
Büyükekşi'nin Beşiktaş maçının hakemi Mete Kalkavan'a verdiği talimatı Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
Kanlı para oyunu nedir nasıl oynanır? Kanlı para oyunu okullarda yasaklandı mı?
Kanlı para oyunu nedir nasıl oynanır? Kanlı para oyunu okullarda yasaklandı mı?
Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç davasındaki son durum ne?
Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç davasındaki son durum ne?
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Çatalca'da fabrikanın deposu alev alev yandı Yaşam
Çatalca'da fabrikanın deposu alev alev yandı
Kurultaya günler kala CHP İstanbul’dan Özgür Özel’e destek: Delegelerimiz açık ve net şekilde değişimi tarif etti Siyaset
Kurultaya günler kala CHP İstanbul’dan Özgür Özel’e destek: Delegelerimiz açık ve net şekilde değişimi tarif etti
Tesla, ABD'de ilk "otopilot" davasını kazandı Dünya
Tesla, ABD'de ilk "otopilot" davasını kazandı
İsrailli komutandan ‘bilerek vurduk’ itirafı: Onlarca sivil hayatını kaybetmişti Dünya
İsrailli komutandan ‘bilerek vurduk’ itirafı: Onlarca sivil hayatını kaybetmişti
Beyoğlu'nda dehşet. Bipolar hastası adam eşini vurup intihar etti Yaşam
Beyoğlu'nda dehşet. Bipolar hastası adam eşini vurup intihar etti
ABD askerleri 17 Ekim'den bu yana Irak ve Suriye'de 27 kez hedef alındı Dünya
ABD askerleri 17 Ekim'den bu yana Irak ve Suriye'de 27 kez hedef alındı