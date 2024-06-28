Bolivya’da darbeyi devlet başkanı mı planladı?

Arce, Zuniga'nın liderliğinde bir askeri darbe girişiminin yaşandığını hatırlatarak, "Bu, talimatla veya kendi kendine planlama ile nasıl gerçekleştirilebilir? Zuniga, kendi inisiyatifiyle hareket etti." dedi. Zuniga'nın suçlamalarını "çirkin" olarak nitelendiren Arce, "Popülerlik kazanmak için böyle bir şey yapmadım. Halkın acıları üzerinden popülerlik arayan bir siyasetçi değilim." diye konuştu.

Arce ayrıca, eski Devlet Başkanı Evo Morales ile darbe girişiminden önce telefonla görüştüğünü belirtti. "Evet, farklılıklarımız olabilir ama darbenin yaklaştığını gördüğümüzde Evo yoldaşla iletişim kurduk. O da darbecilerin hedefindeydi." şeklinde konuştu.

Devlet Başkanı, darbe girişiminden önce silahlı kuvvetlerde olağandışı hareketlilikler gözlemlediklerini ve olası bir olaya karşı hazırlıklı olduklarını ifade etti.

Jose Zuniga ise gözaltına alınmadan önce yaptığı açıklamada, "Ben masumum. Arce ile geçen Pazar günü görüştük. Bana ülkenin kritik bir dönemden geçtiğini ve popülaritemin artması için bir şeyler yapmamız gerektiğini söyledi." şeklinde iddialarda bulunmuştu.