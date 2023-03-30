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Seçimleri kaybedince ülkesini terk eden Bolsonaro 3 ay sonra ortaya çıktı

Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, aralık sonunda görevi Silva'nın devralmasının ardından Brezilya'yı terk ederek ABD'ye geçmişti. Geçen 3 ayın ardından Bolsonaro Brezilya'ya döndü.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 16:10
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Bolsonaro 3 ay sonra ortaya çıktı

Seçimleri kaybedince ülkesini terk eden Bolsonaro 3 ay sonra ortaya çıktı
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Seçimleri kaybetmesinin ardından Brezilya'yı terk eden eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, aralık sonunda görevi Luiz Inácio Lula da Silva'nın devralmasından bu yana ilk kez ABD'den ülkesine döndü.

T24'te yer alan habere göre, sağcı lider, ABD'nin Florida eyaletinden gelen bir ticari uçuşla başkent Brazilya'ya indi.

YAN KAPIDAN ÇIKARILDI

Bolsonaro'nun destekçileri havalimanının çıkış kapısında toplanıp "Efsane" diye tezahürat yapsa da Bolsonaro yan kapıdan çıkarıldı. 

Aşırı sağcı siyasetçi, destekçilerinin 8 Ocak'ta Yüksek Mahkeme, Kongre ve Devlet Başkanlığı binalarını basmasından bu yana da ilk kez Brezilya'ya ayak basmış oldu. Polis, Bolsonaro'nun ülkeye dönüşünün benzer olayları tetikleyebileceği endişesiyle başkentte yoğun güvenlik önlemleri aldı. Havalimanında da benzer önlemler alındı. 

Brezilya'nın O Globo gazetesine göre havalimanında Bolsonaro destekçisinden çok polis memuru vardı. 

Bolsonaro'nun oğlu, babasının havalimanındaki destekçilerine yaptığı açıklamada eski Devlet Başkanı'nın Liberal Parti Genel Merkezi'ne gittiğini ifade etti. 

ABD'nin Florida eyaletinde uçağa binmeden önce gazetecilere açıklamada bulunan Bolsonaro, Lula'ya karşı muhalefete liderlik etmeyeceğini belirtti. 

Bolsonaro CNN'e verdiği söyleşide "tecrübeli kişi" olarak Liberal Parti'ye yardımcı olacağını ve gelecek sene yapılacak yerel seçimlerden önce Brezilya'yı gezerek kampanya yapacağını söylemişti. 

NE OLMUŞTU?

Memleketi Brezilya'da Bolsonaro hakkında çeşitli soruşturmalar yürütülüyor; bunların arasında 8 Ocak saldırılarını ateşleyip ateşlemediğine dair bir soruşturma da var. 

Bolsonaro, geçen ekimde, yakın geçen devlet başkanlığı seçimlerini kaybettikten sonra Lula'nın yemin törenine 2 gün kala, 31 Aralık'ta Florida'ya uçtu ve 6 aylık ABD turist vizesine başvurdu.

BBC, siyasi olarak kutuplaşmış Brezilya'da Bolsonaro'nun dönüşünün nasıl bir etki yaratacağını öngörmenin zor olduğunu belirtti. 

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