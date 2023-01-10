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ABD'den flaş Bolsonaro kararı

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Brezilya'nın Bolsonaro'nun iadesi dahil her talebine yanıt vermeye hazır olunduğu belirtildi.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 17:17
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Bolsonaro hakkında ABD'den flaş karar

ABD'den flaş Bolsonaro kararı
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Devlet başkanlığı seçimini kaybetmesinin ardından ülkeyi terk ederek ABD'ye kaçan Brezilya eski Devlet Başkanı Bolsonaro hakkında ABD'den açıklama geldi.

ABD, Bolsonaro hakkında yapılacak her başvuruya yanıt vermeye hazır olduklarını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD’de bulunan eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun iadesi dahil Brezilya hükümetinin her talebine hızlı ve uygun şekilde yanıt vermeye hazır olduklarını ancak henüz özel bir talep almadıklarını açıkladı.

Günlük basın toplantısında Brezilya’daki siyasi kriz ve ABD’de bulunan eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro’nun durumuna ilişkin değerlendirmede bulunan Price, Brezilyalı liderin vize bilgileri ve ABD’de bulunmasının yasallığı üzerine yorum yapmayacağını söyledi.

YAŞANANLARI KINADILAR

Bolsonaro’nun destekçilerinin Brezilya’nın Ulusal Kongresi ve Yüksek Mahkemesi’ne girmesi ve şiddet olaylarının yaşanmasını kınadıklarını belirten Price, "Şiddet asla çözüm değil. Brezilya'nın demokratik kurumlarına her zaman olduğu gibi desteğimiz tam. İster diplomatik kanallardan, ister kolluk kanallarından gelsin, Brezilyalı ortaklarımızdan, Brezilya makamlarından gelen her türlü yardım talebini destekleyeceğiz ve elbette bu taleplere uygun şekilde yanıt vereceğiz" dedi.

Brezilya'nın hafta sonu yaşananlarla bağlantılı olarak ABD’den bilgi veya harekete geçme talebinde bulunduğu takdirde Washington’un yürürlükteki süreçleri kullanarak bu talepleri karşılayacağını kaydeden Price henüz Brezilya makamlarından bu yönde bir talep almadıklarını dile getirdi.

"HENÜZ TALEP ALMADIK"

AA muhabirinin "ABD’nin Brezilya'daki savcılarla işbirliği yapacağını söylediniz. Eski Brezilya Devlet Başkanı'nı ülkeye iade edecek ölçüde işbirliği yapmaya hazır mısınız?" sorusuna ise Price, “Brezilya hükümetinin her türlü talebine uygun ve hızlı bir şekilde yanıt vermeye hazırız. Henüz herhangi bir özel talep almadık" yanıtını verdi.

BREZİLYA'DA NE YAŞANDI?

Brezilya'da önceki gün, ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atan eski Devlet Başkanı aşırı sağcı Jair Bolsonaro taraftarları, polis bariyerini aşarak Ulusal Kongre binasına girmişti.

Protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ile müdahale eden polis, grupların daha sonra Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme binasına zorla girmesine engel olamamıştı.

Ulusal Kongre ve Devlet Başkanlığı Sarayı'nı basan Bolsonaro destekçileri, güvenlik güçlerince bu binalardan çıkartılarak kontrol sağlanmıştı. (AA)

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