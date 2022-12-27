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Flaş... Flaş... Tanju Özcan'a bıçaklı saldırı girişimi

Bolu Belediyesi Başkanı Tanju Özcan'ın makam katına kadar gelen bıçaklı saldırgan H.H. gözaltına alındı.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 14:28
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a bıçaklı saldırı girişimi

Flaş... Flaş... Tanju Özcan'a bıçaklı saldırı girişimi
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile görüşmek için belediye binasına gelen bir kişi, bıçakla gerginlik çıkarmasının ardından gözaltına alındı.

Bolu Gündem'de yer alan habere göre, saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda, H.H. isimli kişi Tanju Özcan'ın makam odasının önüne gelerek başkanla görüşmek istediğini söylediğini söyledi.

Talebi karşılanmayan ve Özcan ile görüşemeyen H.H. bağırmaya başladı ve Özcan'ın polis korumaları tarafından uyarıldı.

İkazlara aldırmayan H.H, cebinden çıkardığı bıçağı savurmaya başladı. Koruma polisi olaya müdahale ederek H.H'nin elindeki bıçağı alırken, olay 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine belediye binasına çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayın ardından makam odasının bulunduğu kata zabıta ekibi de gelerek güvenlik şeridi oluşturuldu.

H.H. gözaltına alınarak, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. H.H'nin Bolu'da pazarcılık yaptığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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ATTILLA
27.12.2022 14:37
Tanju Özcan 85 milyon Türkiye Cumhuriyetin de Türkleri temsil eden milli kuvvacı ve has CHP li bir başkandır. Geçmiş olsun. Yüce Rabbim onu Arap ve Arapçı ve Afgani zebanilerden korusun.  
 
Türkcan
27.12.2022 14:33
Arap hayranı bir yobaz direk  
 
fatih
27.12.2022 14:32
muhalefete saldırılar çoğalacak seçime yaklaşırken, sakın ha paniğe kapılmayın bu iktidar her halükarda gidici, seçimden sonra bu iktidarın 20 yılda verdiği zarar iktidar sahiplerine ödetilmelidir.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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