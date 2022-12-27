Flaş... Flaş... Tanju Özcan'a bıçaklı saldırı girişimi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile görüşmek için belediye binasına gelen bir kişi, bıçakla gerginlik çıkarmasının ardından gözaltına alındı.

Bolu Gündem'de yer alan habere göre, saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda, H.H. isimli kişi Tanju Özcan'ın makam odasının önüne gelerek başkanla görüşmek istediğini söylediğini söyledi.

Talebi karşılanmayan ve Özcan ile görüşemeyen H.H. bağırmaya başladı ve Özcan'ın polis korumaları tarafından uyarıldı.

İkazlara aldırmayan H.H, cebinden çıkardığı bıçağı savurmaya başladı. Koruma polisi olaya müdahale ederek H.H'nin elindeki bıçağı alırken, olay 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine belediye binasına çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayın ardından makam odasının bulunduğu kata zabıta ekibi de gelerek güvenlik şeridi oluşturuldu.

H.H. gözaltına alınarak, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. H.H'nin Bolu'da pazarcılık yaptığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.