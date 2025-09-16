Bolu Belediyesi'nden temizlikte iddialı test

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın geçtiğimiz aylarda duyurduğu, yere çekirdek kabuğu, sigara izmariti ya da çöp atanlara 14 bin 407 liraya kadar idari para cezası uygulanacağı kararı sonrası kentte temizlik konusunda dikkat çeken adımlar atılmaya devam ediyor.

Belediye bu kez farklı bir yöntemle şehrin temizliğini gözler önüne serdi.

Belediyenin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan son videoda, ekiplerin “beyaz çorapla şehir turu” yaptığı anlara yer verildi.

Kentin ana caddelerinde ve ara sokaklarında dolaşan belediye personelinin ayaklarındaki çorapların tertemiz kalması, Bolu’nun temizlikteki iddiasını bir kez daha kanıtladı.

Videoda, "Japonya’da ve Dubai’de denediler, en temizini Bolu’da test ettiler. Bazıları kıskanacak ama temizlik konusunda dünya rekoru bizde kaldı. Teşekkürler Bolu" ifadeleri kullanıldı.

Sokaklarda hijyenin korunması için belediye, işletmelerde de kapsamlı bir uygulama başlattı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehrin işlek noktalarındaki lokanta, kafe, berber ve kuaför salonlarına paslanmaz kolon küllükler bıraktı.

İşletme sahiplerine tutanakla teslim edilen küllükler sayesinde sigara izmaritlerinin yere atılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Başkan Tanju Özcan, daha önce yaptığı açıklamada kentte çevre kirliliğine asla müsamaha gösterilmeyeceğini vurgulamış, yere çöp atanlara uygulanacak para cezasının caydırıcı olacağını söylemişti. Beyaz çorap testi ve sosyal medya paylaşımıyla birlikte belediye, temizlik konusunda sadece kurallarla değil, farkındalık yaratan uygulamalarla da dikkat çekiyor.

Bolu Belediyesi’nin temizlik kampanyaları kısa sürede sosyal medyada da geniş yankı uyandırırken, vatandaşların uygulamaya olumlu yaklaştığı görüldü. Kentte temizlik konusundaki bu kararlılığın, ilerleyen günlerde daha farklı projelerle destekleneceği öğrenildi.