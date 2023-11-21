Bolu Dağı Geçidi İstanbul yönü trafiğe kapatıldı

Karayolları Genel Müdürlüğü, Bolu Dağı Geçidi'nin İstanbul yönünün bugün 08.00-22.00 saatleri arasında ulaşıma kapatılacağını açıkladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Bolu Dağı Geçidi İstanbul yönü trafiğe kapatıldı

Karayolları Genel Müdürlüğü, Bolu Dağı Geçişi'nin Ankara - İstanbul istikametinin, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 21 Kasım Salı günü 08.00-22.00 saatleri arasında ulaşıma kapatılacağını duyurdu.

Bolu Dağı Geçidi, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından alınan kararla tek yönlü kapatılacak. Karayolları'ndan yapılan açıklamada, Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişinin Ankara-İstanbul istikametinin, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 21 Kasım Salı günü 08.00-22.00 saatleri arasında ulaşıma kapatılacağı duyuruldu.

Ulaşım, Abant Kavşağı ile Kaynaşlı Kavşağı arasında D-100 karayolu üzerinden sağlanacak.

Otoyolun İstanbul - Ankara istikameti ise bu süreçte hizmet verecek.

screenshot-2.png

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 155. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 155. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 19 Kasım Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 19 Kasım Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?
Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?
Son Haberler
Asgari ücret tahmin yarışması. İşte en çok konuşulan rakam. Ekşi Sözlük yazarları başlattı Gündem
Asgari ücret tahmin yarışması. İşte en çok konuşulan rakam. Ekşi Sözlük yazarları başlattı
SPK'dan sekiz kişiye 6 ay geçici işlem yasağı Ekonomi
SPK'dan sekiz kişiye 6 ay geçici işlem yasağı
Doğal gaz faturaları o tarihe kadar ücretsiz '81 ilde geçerli' Ekonomi
Doğal gaz faturaları o tarihe kadar ücretsiz '81 ilde geçerli'
HAMAS'tan ateşkes açıklaması Dünya
HAMAS'tan ateşkes açıklaması
Gazze Şeridi’nde can kaybı 13 bin 300’ü aştı Dünya
Gazze Şeridi’nde can kaybı 13 bin 300’ü aştı
Otobüsün ezdiği kadın feci şekilde can verdi Gündem
Otobüsün ezdiği kadın feci şekilde can verdi