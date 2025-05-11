Bolu Dağı, sise teslim oldu

Kaynak: AA
Bolu Dağı, sise teslim oldu

Bolu Dağı'nda etkili olan sis, sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin kısalması nedeni ile bazı aksamalar meydana geldi.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis ulaşımı olumsuz etkiledi. Ankara ile İstanbul arasında önemli geçiş güzergahlarından biri olan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkisini gösterdi.

GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ

Kara yolunun Düzce kesiminde yer alan Bakacak ve Karanlıkdere ile Bolu tarafında kalan Karayolları Kavşağı ve Seymenler mevkilerinde görüş mesafesi 35 metreye kadar düştü.

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Güzergahı kullanan sürücüler, trafikte dikkatli ilerledi.

Polis ve Karayolları ekipleri, sürücüleri hız sınırlarına uymaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyardı.

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