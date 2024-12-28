Bolu Dağı Tüneli'nde araç yangını

Kaynak: AA
Bolu Dağı Tüneli'nde araç yangını

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nde henüz belirlenemyen nedenle çıkan araç yangını, ulaşımda aksamaya neden oldu.

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nde araç yangını, ulaşımda aksamaya neden oldu.

Tünelin Ankara istikametinde seyreden Anıl A. yönetimindeki 41 AGD 123 plakalı panelvanın motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangın nedeniyle yolun Ankara yönünü ulaşıma kapatırken, itfaiye görevlileri yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, araçta hasara yol açtı.

Bölgede bir süre aksayan ulaşım, aracın kaldırılması ve ekiplerin çalışmasının ardından normale döndü.

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