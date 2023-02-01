Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza: İstanbul istikameti trafiğe kapandı

İHA'da yer alan habere göre kaza, TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişi tünel içinde meydana geldi.







Edinilen bilgiye göre, tünel içinde tır, otomobil, yolcu otobüsü ve kar küreme aracı zincirleme kazaya karıştı. İhbarla olay yerine sağlık, trafik ve itfaiye ekipleri sevk edildi.







Yapılan incelemelerde otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği tespit edildi. İlk belirlemelere göre, kazada 6 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Ekiplerin olay yerindeki müdahaleleri sürüyor.



Öte yandan kaza sonrası İstanbul istikameti trafiğe kapandı

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