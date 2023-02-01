Bolu Dağı Tüneli'ndeki zincirleme kaza kamerada

İHA'da yer alan habere göre kaza, saat 13.00 sıralarında TEM Otoyolu İstanbul istikameti Bolu Dağı geçişi tünel içinde meydana geldi.







Edinilen bilgiye göre, Fatih Özbay idaresindeki 34 LA 4227 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bankete çarparak, takla attı.







Kazayı gören Karayolları personelleri, kar küreme aracından inerek sürücüye yardım etmek istedi. Bu sırada 81 EL 481 plakalı yolcu otobüsü de kazayı fark edemeyerek, ters dönen otomobile çarptı.







Otobüsün de çarpmasıyla savrulan otomobil, park halindeki kar küreme aracına arkadan çarptı.







Feci kazada otomobil sürücüsü Fatih Özbay olay yerinde hayatını kaybetti, yaralılardan Karayolları personeli Sezer A. ve otobüsteki Ayşe A., Tuncay A. ve Abdurrahman Sabit E. hastaneye sevk edildi, kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan 2 vatandaş ayakta tedavi edildi.







Kaza anı ise Bolu Dağı Tüneli'nin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, kontrolden çıkan otomobilin tünel duvarına çarparak savrulması; kar küreme aracının, kaza yapan araç önünde durması ve arkadan gelen yolcu otobüsünün otomobile çarpması yer aldı.







İSTANBUL YÖNÜ 3 SAAT KAPALI KALDI

DHA'da yer alan haberde ise kaza nedeniyle Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü, araç trafiğine kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Geriden gelen sürücüler ise TEM yolu Abant gişelerinden D-100'e yönlendirildi. Kazaya karışan araçlar, yoldan kaldırıldı. Temizlik çalışmalarının tamamlanmasıyla yol, saat 16.00’da ulaşıma tekrar açıldı.







AĞABEYİNİ BENZER KAZADA KAYBETMİŞ

Öte yandan kazada yaralanan Karayolları işçisi Sezer Aktaş'ın, kendisi gibi Karayolları işçisi olan ağabeyi Serdar Aktaş'ı, 15 yıl önce kazaya müdahale ettiği sırada geçirdiği kaza sonucu kaybettiği ortaya çıktı.