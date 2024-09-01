Bolu Dağı Tüneli'nin açılış tarihi belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bolu Dağı Tüneli ile ilgili son durumu kamuoyuyla paylaştı.

TÜNELİN BAĞLANTI YOLLARI VE AÇILIŞ TARİHİ

Bakan Uraloğlu, Bolu Dağı Tüneli’nin hangi yollarla bağlantılı olduğunu ve tünelin ne zaman açılacağını açıkladı. Ayrıca, Bolu Doğu Tüneli'nin son aşamalarını yerinde incelediğini belirterek, tünelin tamamlanmasına az bir süre kaldığını ifade etti.

YAĞIŞLI DÖNEMLERDE SORUN YAŞANMAYACAK

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, Bolu Dağı Tüneli’nde yağışlı dönemlerde herhangi bir sorun yaşanmayacağını söyleyen Uraloğlu, devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi.

HEYELAN RİSKİ ORTADAN KALKACAK

Bakan Uraloğlu, tünelin Ankara yönündeki kısmının 90 metre, İstanbul yönündeki kısmının ise 67 metre daha uzatılacağını açıkladı. Bu çalışmalar sayesinde heyelan riskinin tamamen ortadan kaldırılacağını belirtti.

Ulaştırma Bakanı son olarak "Şu anda yaşanan yoğunluğu geçici olup, tünelin açılışını 19 Eylül'de gerçekleştirmeyi planlıyoruz." dedi.