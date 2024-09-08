Bolu Dağı Tüneli'nin Ankara-İstanbul istikameti hizmete girdi

Kaynak: İHA
Bolu Dağı Tüneli'nin Ankara-İstanbul istikameti hizmete girdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bolu Dağı Tüneli'nin Ankara-İstanbul istikametinin hizmete açıldığını duyurdu.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bolu Dağı Tüneli yeniden halkımızın hizmetinde. Bolu Dağı Tüneli mevkiinde 2022'de yaşanan heyelanın ardından tünelin her 2 tüpünün uzatılması için çalışmalara başlamıştık. İlk ayağını 2023'te İstanbul-Ankara yönünde 90 metre uzatarak hizmete aldık. Ankara-İstanbul yönünü de 67 metre uzatıp, planlanandan 12 gün önce bugün hizmete açtık. Ülkemizin en işlek otoyolu, Bolu Dağı’nda yaşanabilecek olası heyelanlara karşı artık çok daha güvenli. Bolu Dağı Tüneli’mizi kullanan tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Daha güvenle, konforla Türkiye hızlanıyor" ifadelerine yer verdi.

Son Haberler
İsrail'de 500 bin kişiden Netanyahu'ya şok
İsrail'de 500 bin kişiden Netanyahu'ya şok
Beyaz Toros'un sahibi uzman çavuş açığa alındı
Beyaz Toros'un sahibi uzman çavuş açığa alındı
Dış mekandaki gece ışıkları unutkanlık saçıyor
Dış mekandaki gece ışıkları unutkanlık saçıyor
Kontrolden çıkan araç karşı şeride geçti: 2 ölü, 3 yaralı
Kontrolden çıkan araç karşı şeride geçti: 2 ölü, 3 yaralı
Bolu Dağı Tüneli'nin Ankara-İstanbul istikameti hizmete girdi
Bolu Dağı Tüneli'nin Ankara-İstanbul istikameti hizmete girdi