Bolu Dağı’na beklenen kar geldi

Kaynak: İHA
Bolu Dağı’na beklenen kar geldi

Türkiye'nin en çok kullanılan geçiş güzergahlarından birisi olan D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarının ardından Bolu'nun yüksek kesimleri başta olmak üzere Bolu Dağı'nda da kar yağışı başladı. Kar yağışı kısa sürede yolları beyaza bürüdü.

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Karayolları ekipleri bölgede kar yağışına karşı önlemlerini aldı. Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda kar yağışının bölgede 3 gün boyunca etkili olacağı belirtildi.

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Kar yağışının etkisini gösterdiği D-100 kara yolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 kara yolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü.

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Kar yağışının devam ettiği Bolu geçişinde ayrıca sis de etkili oluyor.

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