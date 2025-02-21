Bolu Dağı’nda kar alarmı: 20 santimetreyi aştı

Kaynak: İHA
Bolu Dağı’nda kar alarmı: 20 santimetreyi aştı

Türkiye'nin önemli geçiş noktalarından biri olan D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişinde yoğun kar yağışı etkili oluyor.

Türkiye'nin önemli geçiş noktalarından biri olan D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişinde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Yolları beyaza bürüyen kar yağışı sebebiyle yeşil alanlarda kar kalınığı 20 santimetreyi aştı.

Bolu'da 3 gündür aralıklarla yağan kar yağışı etkisini artırdı. D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişinde yoğun kar yağışı etkili oluyor. D-100'ün Bolu Dağı kesimi ve Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde yağış sebebiyle görüş mesafesi düşüyor. Karayolları ekipleri ise bölgede tuzlama ve küreme çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışının hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. Yeşil alanlarda kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı. Sürücülerin ilerlemekte zorlandığı yolda, trafik polisi ekipleri ise olumsuzluklara karşı teyakkuzda.

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