Bolu Dağı’nda kar ve sis etkili oluyor: Görüş mesafesi azaldı

Kaynak: İHA
Bolu Dağı’nda kar ve sis etkili oluyor: Görüş mesafesi azaldı

Bolu Dağı'nda etkili olan hafif kar yağışı ve sis sebebiyle görüş mesafesi yaklaşık 35 metreye kadar düştü.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde etkili olan hafif kar yağışı ve sis sebebiyle görüş mesafesi yaklaşık 35 metreye kadar düştü.

bolu1.jpgBolu'nun yükseklerinde sabah saatlerinde kar yağışı başladı. TEM'in Bolu geçişi ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Hafif kar yağışının ve sisin etkili olduğu D-100'ün Bolu Dağı kesimi ve Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde görüş mesafesi yaklaşık 35 metreye kadar düştü.

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