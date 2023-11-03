Bolu Dağı'nda otomobil yandı

Bolu Dağı'nda seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bolu Dağı'nda otomobil yandı

Düzce'den Ankara istikametine seyir halinde olan A.Ö. idaresindeki 54 AHF 770 plakalı otomobilden D-100 kara yolu Bolu Dağı Karanlık Dere mevkiinde dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü A.Ö. hemen otomobili emniyet şeridine çekerek, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

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İhbar üzerine olay yerine Kaynaşlı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri geldi. Bölge trafik ekipleri ise araç trafiğini durdurarak, önlem aldı.

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İtfaiye ekipleri yaptıkları müdahaleyle yangını kontrol altına alırken, D-100 kara yolunda ulaşım tek şeritten verildi. Otomobilin yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

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