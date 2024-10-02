Bolu Dağı'nda sağanak ve sis görüş mesafesini düşürdü

Kaynak: AA
Bolu Dağı'nda sağanak ve sis görüş mesafesini düşürdü

D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı bölgesinde sağanak ve sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde sağanak yağış ve sis, ulaşımı olumsuz etkiledi.

Otoyolun Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesiminde, ayrıca D-100 kara yolunun Abant kavşağı, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı ve Kaynaşlı bölgelerinde sağanak etkili oldu. Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde ise yoğun sis meydana geldi.

Sis ve sağanak nedeniyle görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar düştü. Bölgedeki trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik işaretlerine uymaları konusunda uyardı.

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