Bolu Dağı’nda sis alarmı! D-100’de görüş mesafesi düştü…

Bolu Dağı’nın D-100 kara yolu geçişinde sis etkili oldu. İstanbul-Ankara arasındaki ulaşımı sağlayan bu yolun Düzce kesiminde, Kaynaşlı, Karanlıkdere, Bakacak ve Bıçkıyanı bölgelerinde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Hafif yağışın da eşlik ettiği bölgede, polis ve Karayolları ekipleri sürücüleri hız limitlerine uymaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyardı.

Ayrıca, Düzce ile Zonguldak’ı bağlayan D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu’nda da sis yoğunlaştı.

Çiçekpınar, Tepeköy, Şifalısu ve Kurtsuyu mevkilerinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler temkinli ilerledi.