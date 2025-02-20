Bolu Dağı'nda yoğun kar ve sis! Görüş mesafesi düştü

Kaynak: AA
Bolu Dağı'nda yoğun kar ve sis! Görüş mesafesi düştü

Bolu Dağı'nda etkili olan kar ve sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Jandarma ve polis ekipleri, sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyardı.

D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar etkisini gösteriyor.

Bölgede gece başlayan kar, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkisini artırdı.

Kar kalınlığının 10 santimetreye yaklaştığı bölgede, zaman zaman tipi şeklindeki yağış ve sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Bölgede önlemlerini artıran karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Güzergahta ring halinde bulunan jandarma ve polis ekipleri, sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Öte yandan, Düzce ve Bolu kent merkezleri ile yüksek kesimlerde de kar görülüyor.

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