Bolu Dağı’nda yoğun kar yağışı devam ediyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Bolu Dağı’nda gece başlayan kar yağışı, etkisini artırarak devam ediyor.

Kar kalınlığının 30 santimetreyi aştığı alanda, Karayolları ve trafik ekipleri aralıksız çalışıyor.

Yetkililer, sürücülerden dikkatli olmalarını talep ederken, kar lastiği ya da dört mevsim lastiği olmayan araçların güzergahta daha temkinli ilerlemesi gerektiğini belirtti.

Nisan ayındaki bu yoğun kar yağışıyla bembeyaz olan Bolu Dağı, dron görüntüleriyle gözler önüne serildi.